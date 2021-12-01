В Литву не впустили 35 мигрантов, решается вопрос о группе из 14 человек

За сутки 35 нелегальным мигрантам из Беларуси не разрешили попасть в Литву, решается вопрос о том, что делать с группой из 14 человек, сообщила в среду Служба охраны госграницы Литвы (СОГГЛ).

Один иностранец во вторник был впущен в Литву по гуманитарным причинам.

Суточная статистика не включает группу из 14 нелегальных мигрантов, обнаруженную во вторник в Варенском районе, примерно в 300 метрах от границы с Беларусью.

Четыре женщины, четыре мужчины и шесть несовершеннолетних были доставлены на погранзаставу, где их накормили, обустроили и дали возможность отдохнуть. По предварительным данным, 12 мигрантов являются гражданами Ирака и двое - гражданами Сомали.

Мигрантов осмотрели врачи, одна женщина с ребенком и двое мужчин доставлены в медицинские учреждения.

"По данным СОГГЛ, при осмотре и в анализах несовершеннолетнего в медицинском учреждении проблем со здоровьем не выявлено. Отсутствие рисков для здоровья и нарушений также установлено у двух взрослых. В тот же вторник все четверо иностранцев были возвращены на погранзаставу. Здесь мигранты и ночевали", - сообщили пограничники.

По данным СООГЛ, состояние несовершеннолетних и условия проживания на заставе также оценили специалисты по защите прав детей, замечаний к пограничникам у них не было.

В среду планируется дополнительно разъяснить обстоятельства их въезда в Литву и опросить мигрантов.

По данным СОГГЛ, четыре человека не были пропущены в страну в понедельник, 75 - в воскресенье, 108 - в субботу, 45 - в пятницу, 29 - в четверг и 55 - в среду.

По словам пограничников, во вторник до полудня с белорусской стороны было произведено четыре одиночных выстрела, они были слышны в Шальчининкском районе.

За минувшие сутки литовскими пограничниками и помогающими им представителями вооруженных сил Литвы не применялось служебное оружие. Контроль границы на литовской стороне осуществляется в усиленном режиме.

С начала августа, когда пограничники получили право не пропускать иностранцев из Беларуси в запрещенных к ее пересечению местах, 7692 из них не пустили в Литву.

В этом году в Литву нелегально попали более 4,2 тыс. мигрантов.

Вильнюс обвиняет минский режим в организации миграционных потоков и называет это гибридной агрессией.

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