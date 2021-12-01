Президент Литвы: Запад должен сделать все, чтобы сдержать Россию от вторжения в Украину

Президент Литвы Гитанас Науседа говорит, что Запад должен сделать все, чтобы сдержать Россию от вторжения в Украину.

"Мы должны сделать все, чтобы наши слова и действия были надежными и чтобы другая сторона поняла, что необдуманно поступать невыгодно и что она столкнется с определенными реакциями, которые мы готовы предпринять и как НАТО, и как Европейский союз (ЕС)", – сказал во вторник глава государства.

Президент сказал это после состоявшейся в Париже встречи с главой Франции Эммануэлем Макроном в связи с тем, что Россия в последнее время наращивает военную активность близ украинской границы.

По словам Науседы, французский лидер "очень хорошо знаком с ситуацией".

"Я подчеркнул тот момент, что очень важно, чтобы у нас был консенсус по оценке ситуации и ее серьезности. Потому что от этого зависят дальнейшие действия по сдерживанию", – сказал глава Литвы.

Киев утверждает, что Москва стянула 115 тыс. военных к границе Украины, в аннексированный в 2014 году Россией Крым и два восточных региона Украины, контролируемые поддерживаемыми Россией сепаратистами.

Кремль, в свою очередь, называет заявления Запада "истерией" и отклоняет обвинения в том, что планирует вторгнуться в Украину, одну часть которой – полуостров Крым – она уже аннексировала в 2014 году.

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