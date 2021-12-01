В Лентварисе открывают тоннель под железной дорогой

1 декабря 2021 года в Лентварисе открывают тоннель для автомобилей под железной дорогой. Этот проект обошелся в 21 млн. евро.

Длина тоннеля 64 м, ширина 15,4 м. Строительство было начато в августе 2020 года. Соответствующий договор подписали "Литовская железная дорога", Литовская дирекция автомобильных дорог и Тракайский муниципалитет.

Тоннель строила компания Tilsta.

Больше года, пока строили тоннель, автомобили через железнодорожный переезд не ездили.

ЛДАД сообщает, что после открытия тоннеля на этой дороге не останется заторов и очередей.

Ж/д переезд, который делил Лантварис на две части, из-за движения поездов был закрыт 11 ч в день.

После реконструкции дороги и оборудования тоннеля эта проблема решена. Остальные работы по обустройству инфраструктуры продолжат весной.

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