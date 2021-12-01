В Литве меняется ряд правил дорожного движения, некоторые привычки водителям придется менять в корне

С 1 января 2022 года вступают в силу изменения Правил дорожного движения (ПДД), некоторым водителям придется в корне менять свои привычки. Новые правила не только касаются парковки во дворах многоквартирных домов, но и того, как перестраиваться, разворачиваться или обгонять других участников движения.

Аварийный коридор

С 1 января отказываются от нынешнего порядка, при котором водители должны пропускать спецтранспорт с мигалками и сиренами, съезжая вправо – будет действовать "аварийный коридор" - машины должны будут съезжать и вправо и влево, в зависимости от того, в какой полосе они находятся. Надеются, что это позволит быстрее оказать помощь пострадавшим и реагировать на другие происшествия.

Foto: Susisiekimo ministerija

Ширина такого коридора должна быть не меньше 3 м, поэтому если в одном направлении есть всего две узкие полосы и не удастся сформировать коридор, водителям спецтранспорта придется выбирать, например, встречную полосу. Во всех случаях, если водители видят едущий на них спецтранспорт с сиреной и мигалками, они должны уступать дорогу.

Общие полосы торможения и разгона

С января вступает в силу новый порядок поведения на полосах торможения и разгона. В соответствии с новым порядком, есть три сценария, о которых надо помнить.

Первый, когда водитель, находящийся в полосе торможения или разгона, хочет влиться в поток слева. В таком случае он должен пропустить водителей, которые едут по левой полосе и не меняют направление движения.

Второй, когда водитель, въехавший в полосу торможения или разгона, хочет влиться в поток слева, а находящиеся слева водители хотят попасть в полосу торможения и разгона. В таком случае находящийся справа водитель, который хочет перестроиться влево, должен пропустить тех, кто перестраивается в полосу торможения и разгона.

Foto: Susisiekimo ministerija

Третий, когда водитель, находящийся в полосе торможения или разгона, не меняет направления движения и едет по ней дальше. В таком случае те, кто перестраиваются в эту полосу, должны его пропускать, поскольку он не меняет направления движения.

Поворот налево и обгон

В соответствии с изменениями ПДД, водитель, который поворачивает налево не на перекрестке, должен пропустить обгоняющий его транспорт. Ранее такое требование касалось только тех участников движения, которые ехали прямо по встречному движению или поворачивали направо.

Foto: Susisiekimo ministerija

С января водитель, который хочет повернуть налево (или развернуться), должен не только следить за тем, что происходит впереди, но и за тем, что происходит сзади. Если он заметит, что его обгоняют, водитель должен пропустить обгоняющий его по встречной полосе в разрешенном месте автомобиль.

Меняется порядок парковки во дворах

С января жители многоквартирных домов, которые вернулись домой и не нашли места для парковки во дворе, не смогут оставлять машины на въезде во двор. В соответствии с ПДД, стоянка в таких местах будет запрещена - перед и за въездом должно быть 5 м свободного пространства. Такие поправки были внесены, поскольку жители жаловались - машины мешали спецтранспорту, обслуживающему транспорту, пешеходам и велосипедистам.

Foto: Susisiekimo ministerija

Отмечают, что такой запрет не действует, если стоянка разрешается дорожными знаками. Кроме того, запрет распространяется на ту сторону, где есть въезд на территорию и выезд из нее.

Разворот на регулируемом перекрестке

С января упрощается порядок движения в тех случаях, когда один участник движения на регулируемом перекрестке разворачивается, а другой поворачивает направо. В ПДД сказано, что водитель, который разворачивается на регулируемом перекрестке, должен пропустить тех, кто едет в другом направлении на зеленый свет.

Foto: Susisiekimo ministerija

Единственное исключение – у водителя, который разворачивается, есть право первенства в тех случаях, когда другой водитель поворачивает направо, руководствуясь металлической зеленой стрелкой. В таком случае всех должен пропускать водитель, руководствующийся этой стрелкой.

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