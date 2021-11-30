Президент Литвы: ЕС должен найти способы реагирования на кризис с мигрантами, стягивание войск РФ

Президент Литвы Гитанас Науседа говорит, что Европейский союз (ЕС) должен найти способы, как реагировать на кризис с мигрантами у внешней границы Сообщества и стягивание российских войск к границе с Украиной.

"Мы видим, что в этих государствах (Беларуси и Украине – BNS) накапливаются определенные риски, на которые мы, как партнеры ЕС и НАТО, должны найти, как ответить", – сказал литовский лидер во вторник на встрече в Париже с французским президентом Эммануэлем Макроном.

По его словам, Россия стягивает войска к границе с Украиной, и возникают риски для "территориальной целостности и суверенитета" этой страны.

И все же, по словам Науседы, Киев должен чувствовать себя в безопасности, потому что Украина "является очень важной территорией для Европы как гарант безопасности".

Говоря о миграционном кризисе в Литве, Латвии и Польше, глава государства подчеркнул неуважение Минска к правам человека и необходимость их защищать.

"К сожалению, мы видим, что белорусский режим, демонстрировавший неуважение к правам человека в отношении своих граждан, сейчас демонстрирует ровно такое же неуважение к правам человека мигрантов. (...) Поэтому я очень ценю и ваши усилия, и усилия ЕС, чтобы мы попытались найти способы, как предотвратить этот кризис, который становится гуманитарным", – сказал президент Литвы, обращаясь к Э. Макрону.

"Прежде всего, мы должны говорить о защите внешней границы ЕС. Уже немало сделано на уровне ЕС для усиления этой защиты. Мы действительно ощущаем эту поддержку. Нам следует работать над вопросом репатриации мигрантов и останавливать новые полеты в Беларусь, которые повышают эту опасность, что люди будут страдать у границы ЕС", – добавил он.

В этом году из Беларуси в Литву в общей сложности незаконно попало более 4,2 тыс. мигрантов. В этой связи в стране объявлена экстремальная ситуация, а в ноябре после ухудшения ситуации на границе введено чрезвычайное положение на месяц.

Вильнюс обвиняет минский режим в организации миграционных потоков и называет это гибридной агрессией.

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