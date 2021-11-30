Глава Минздрава Литвы сказал, при каких условиях могут ввести карантин

Глава Минздрава Литвы Арунас Дулькис в Каунасе привился третьей дозой вакцины от коронавируса. Он призвал жителей не откладывать вакцинацию бустерной дозой, поскольку появился новый штамм коронавируса. Дулькис также сказал, что показатели занятости коек в реанимации по-прежнему остаются основным показателем для введения более жестких ограничений.

Министр сказал, что после ревакцинации чувствует себя хорошо. "Рядом 15 минут сидели хорошие соседи. Сидели две пожилые, одна из них привела другую. Мы приятно пообщались", – сказал Дулькис.

Глава Минздрава во время визита в Каунас призывал жителей не откладывать ревакцинацию, поскольку появился новый штамм.

"Сегодня хочется послать ответственную весть – у нас пока немного информации о новом штамме. Но ясно одно, я могу заверить, по этой причине не надо откладывать ревакцинацию. (...) Ясно одно, вакцины увеличивают защиту, они эффективны против любого штамма", – сказал Дулькис.

Министр заметил, что сейчас нет достаточного количества информации от производителей вакцин, из лабораторий, исследующих новый штамм.

"Мы не знаем только , насколько эффективны будут вакцины. Но то, что они остаются одним из важнейших факторов защиты - это факт. Поэтому призываю всех прививаться", – продолжил глава Минздрава.

Он сказал, что пока в Литве штамм "омикрон" не выявлен.

"Нет, такой информации пока нет", – заметил Дулькис.

Он напомнил, при каких условиях может быть введен карантин. Если в реанимации будут заполнены 215 ковидных коек, то введут ограничения для бизнеса, а если 240 - ситуация уже напомнит карантин.

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