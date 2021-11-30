В Литву идет первый груз СПГ из Экваториальной Гвинеи

На Клайпедский терминал сжиженного природного газа (СПГ) идет крупный груз газа из Экваториальной Гвинеи.

Как сообщил BNS оператор терминала Klaipedos nafta, газовоз Golar Crystal везет из Центральной Африки 138 тыс. кубометров СПГ, его прибытие ожидается в воскресенье.

"Этот газовоз прибывает в Клайпеду впервые, а СПГ идет из Экваториальной Гвинеи - мы также впервые будем принимать груз природного газа из этой страны", – отметил оператор.

Порталы мониторинга за движением судов показывают, что Golar Crystal вышел из порта терминала мыса Европы, где работает экспортный терминал EG LNG.

В Клайпеде это будет второй крупный газовоз в новом газовом году, начавшемся в октябре. Первым стало судно Gemmata, доставившее СПГ из Тринидада и Тобаго около месяца назад.

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