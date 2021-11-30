Премьер Литвы уверяет, что дешевая рабочая сила осталась в прошлом

Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните сказала предпринимателям, что дешевая рабочая сила осталась в прошлом, будущее за инновациями и качеством. Президент Литовской конфедерации промышленников Видмантас Янулявичюс ззаметил: "Мы хотим быть страной финансовых технологий, единорогов и стартапов, но на сегодняшний день сани нашей экономики тянет промышленность". По его словам, за одну ночь перемены не наступят, и старым рыбам придется учиться быстро плавать.

Шимоните выступила на экономическом форуме 2021 ЛКП и заявила, что конкурентоспособность в Литве перестанут понимать так, как это было после восстановления независимости – перестанет работать порог самой низкой цены.

Тем, кто спрашивает, за такую ли Литву мы боролись, она ответила: "Да, действительно, мы боролись за такую Литву".

"ВВП на душу населения до вступления в ЕС составлял меньше половины среднего в ЕС, а сейчас практически приблизился к 100%. По классификации МВФ мы считаемся прогрессивной экономикой и такая оценка дана не за красивые глаза, не все страны заслуживают ее", – сказала Шимоните.

Она заверила, что в Литве пора менять основы конкурентоспособности, поскольку низкие расходы сами по себе означают низкую зарплату, а конкурентоспособность с таким основанием не может быть надежной – проигрывается бой за лучших работников и умы.

"Никто не хочет, ни вы, ни общество, застревать в капкане средних зарплат", – заметила премьер, назвав такие основы конкурентоспособности как скорость и гибкость.

Премьер напомнила о том, что государство проводит реформу общественного администрирования. По ее словам, именно ведомства играют основную роль в прогрессе страны, поскольку нужна инфраструктура в сфере энергетики, транспорта и коммуникаций. Пока в этих сферах страна еще получает помощь ЕС.

Однако в долгосрочном периоде Литве надо пересмотреть основы конкурентоспособности, ими должны стать инновации и качество.

"Мы закладываем прочное основание, вкладываем в образование, науку и инновации, парламент уже обсуждает реформы инноваций, связанные с бизнесом – это прикладные исследования и их применение для поставок товаров и услуг. Вскоре в парламент передадут и пакет, связанный с научными исследованиями", – обещала Шимоните.

Представителям бизнеса она сказала, что трансформация требует больше инвестиций. Государство хочет сохранить в Литве умы, которые будут создавать будущее, новые продукты и технологии. Она акцентировала "зеленую" трансформацию, цифровую трансформацию, заметив, что это должны расценивать как новые возможности.

Янулявичюс заметил, что государство не может за одну ночь закрыть промышленные компании и построить "экономику финтех, единорогов и стартапов".

"В старом мире большие рыбы поедали маленьких, а сейчас лидируют быстрые, они проглатывают медленных рыб", – сказал он, заметив, что бизнес должен ускоряться.

Янулявичюс напомнил, что Литва - промышленное государство.

"Сейчас особое внимание уделяют стартапам, но мы должны признать, что весь пирог экономики создает промышленность и бизнес. Компании ЛКП, это 3000 компаний из разных секторов, создают 46,7% ВВП. Промышленность нуждается в переменах, она это понимает. Но мы должны понимать специфику и объемы – она не может быстро измениться, переориентироваться, как стартап из нескольких человек", – сказал глава ЛКП.

По его словам, единые условия для существования должны быть у всех.

"Мы хотим быть страной финансовых технологий, единорогов и стартапов, но на сегодняшний день сани нашей экономики тянет промышленность. Подымайте, может ли страна позволить себе такую роскошь о закрыть сразу все промышленные предприятия, а за ночь на ровном месте построить экономику стартапов, единорогов и финтех? Не может, поскольку государство лишится паровоза, который сейчас тянет его экономику", – сказал Янулявичюс, заметив, что благодаря модернизациям паровоз промышленности сам получит ускорение и найдет новые пути.

"Я думаю, при благоприятных условиях, большая рыба почтенного возраста может получить шанс стать быстрой рыбой", – убежден Янулявичюс.

"Сейчас Европа меняет бренд made in China на Made in Europe, и Литва на фоне этих процессов стала одним из победителей – треть новых заказов для заводов приходит потому, что в ЕС отказываются от азиатских поставщиков", – сказал глава ЛКП.

По его словам, промышленности не хватает капитала, работников и ей мешают бюрократические препятствия.

"К сожалению, госсектор не столь динамичен, как бизнес", – оценил Янулявичюс.

"Мы постоянно слышим, что бизнес слабый, что в Литве доминирует создание продукции, дающей низкий ВВП. Я верю, что ситуацию можно изменить. Но основная проблема известна, наверное, всем – это неспособность договориться. Мы не слышим друг друга. Наука сконцентрировалась на статьях, а не на актуальной науке, которая обеспечивает создание продукции, ее применении в промышленности и бизнесе", – сказал он.

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