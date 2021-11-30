Со среды ученики начальной школы должны носить маски о покупке масок позаботятся родители

Маски ученикам начальной школы должны покупать родители. Пока дети в классах сидят без масок, но со среды порядок меняется. На заседании правительства Литвы, когда принимали новый порядок, сказали, что его вводят с декабря, чтобы успеть заказать детям более удобные маски подходящего размера, сообщает LNK.

"О соответствующих средствах защиты заботится Минздрав, соответственно и самоуправления, поэтому мы договорились, что этим займутся самоуправления", – сказал тогда глава Минздрава Арунас Дулькис.

Однако на деле все оказалось иначе. Родителей школы уведомили, что о масках для детей должны позаботиться сами родители. Школы говорят, что ни о каких закупках масок муниципалитетом они не слышали.

"Мы просим родителей позаботиться о масках", – сказала директор прогимназии им. Й.Басанавичюса Юргита Неманене.

Муниципалитет сообщил, что маски купил, но только для того, чтобы пополнить их резервы в школах. Из резерва маски выдают тем детям, у которых нет масок.

В Вильнюсе учатся 25 000 учеников начальных классов в государственных школах и еще 4000 – в частных. Муниципалитет перед вступлением в силу нового порядка купил маски за 10 000 евро. Эти деньги муниципалитету компенсирует государство.

Правда, для родителей самая большая головная боль - не покупка масок, большая часть родителей переживает, как дети такого возраста полдня будут сидеть в масках.

"Это непростая задача. Даже в старших классах дети забывают маски или снимают их, потому что в маске тяжело дышать. Есть такое обязательство, но мы стараемся, все принимаем эту реальность", – сказала Неманене.

Эпидемиологи утверждают, что маски помогут снизить количество случаев коронавируса в школах.

Минздрав отмечает, что ситуация на данный момент стабильная.

Больше всего очагов коронавируса в школах фиксируют в больших городах Литвы – в Вильнюсе, Каунасе и Клайпеде.

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