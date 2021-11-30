Коронавирус в Литве: 1701 новый случай и 15 смертей

За минувшие сутки в Литве был выявлен 1701 новый случай заражения коронавирусом, от этой болезни скончались 15 человек, сообщил во вторник Департамент статистики.

Среди умерших 12 человек были не привиты или привиты не полностью.

За минувшие сутки первой дозой вакцины были привиты 2259 человек, полную схему вакцинации завершили 14 000 жителей.

В больницах сейчас проходят лечение 1355 пациентов с COVID-19 - на несколько десятков меньше, чем сутками ранее, 127 из них находятся в реанимации.

За минувшие сутки в стране выполнено более 12 500 молекулярных (ПЦР) и 11 900 антигенных тестов на коронавирус.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 000 жителей снизился и составил 864 случая. Этот показатель сокращается четвертую неделю подряд. Доля положительных тестов составила 9,8%.

С начала пандемии этой болезнью в Литве заразились 470 000 человек, скончались от нее 6700 человек.

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