Полиция сообщает, что в 16 ч. в Мариямпольскую больницу был доставлен и из-за огнестрельного ранения госпитализирован призывник инженерного батальона ЛА им. Юозаса Виткуса.
Младший рядовой, который находился в тяжелом состоянии, в тот же день скончался в реанимации.
Расследованием этого дела занимается Военная полиция.
О несчастье информировали близких молодого человека.
Командование ЛА выражает соболезнования близким и сослуживцам покойного.
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