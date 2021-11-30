Frontex завершает операцию Быстрого реагирования на границе Литвы с Беларусью

Во вторник Европейское агентство пограничной и береговой охраны Frontex завершает свою Операцию быстрого реагирования на границе, которая длилась четыре с половиной месяца.

Пограничники ЕС были отправлены в Литву в середине июля в связи с увеличением потоков нелегальной миграции из Беларуси.

"Часть пограничников уже уезжает, часть постепенно уедет в ближайшие дни. Однако часть из них останется - с 1 декабря стартует операция "Гибкая оперативная деятельность" (англ. Flexible Operational Activities). Она будет проводиться до конца января, но, скорее всего, будет продлена", - сказал в BNS глава Службы охраны государственной границы Литвы (СОГГЛ) Рустамас Любаевас.

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В новой миссии Frontex на литовской границе будут работать до 40 пограничников ЕС. До сих пор их было было чуть больше 100. По словам главы СОГГЛ, Литва запросила у ведомства меньшие силы, отмечая улучшение ситуации.

"Большинство из них - эксперты по пограничной безопасности. Мы также запросили мобильные системы безопасности границ, вертолеты, однако пока от государств-членов Frontex таких предложений не поступало. Надеемся, что в ходе операции такие государства появятся", - сказал Р. Любаевас.

По словам командира пограничной службы, отсутствие оборудования не должно вызывать проблем в обеспечении охраны границы, так как Литва сможет чаще использовать собственный вертолет, эксплуатационные расходы которого будет покрывать Frontex.

"Мы не видим никаких рисков, у нас все больше и больше стационарных систем мониторинга. У нас есть и собственные мобильные системы слежения (…). Мы не видим особых проблем", - сказал он.

В этом году из Беларуси нелегально попали в Литву более 4 тысяч мигрантов. По этой причине сначала в стране была объявлена экстремальная ситуация, а с обострением ситуации в начале ноября было объявлено чрезвычайное положение на месяц на приграничных территориях.

Вильнюс обвиняет минский режим в организации миграционных потоков и называет это гибридной агрессией.

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