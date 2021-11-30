Синоптики предупреждают: ждет сложная неделя

Условия на дорогах Литвы во вторник осложняет выпавший снег и гололед. Местами наблюдается поземка.

Ученые Клайпедского университета зафиксировали в порту тягун, или отбойное течение – этот феномен невозможно предсказать.

"Если бы кто-то мог сказать, каким будет ветер, какого направления, силы, частоту. Тогда мы могли бы прогнозировать, какими будут волны. Когда научимся прогнозировать ветер, научимся прогнозировать волны и феномены в Клайпедском порту", – сказала LNK ученый Лорета Келпшайте-Римкене.

Перед отбойным течением иногда не могут устоять и самые крепкие тросы, которые удерживают суда в порту.

А в этот раз паромы, на которых перевозят людей и транспорт в Смильтине, оказались в карусели.

"Потоки идут в трех направлениях – со стороны реки Дане, со стороны Немана, залива и моря. Здесь они все столкнулись, и нас стало подбрасывать в какой-то момент на высоту 3 м. Мы поднимались на 3 м, потом опускались", – сказал работник.

"Это как ванне. Если вы бросите в наполненную водой ванну какой-нибудь большой предмет, стоячая вода начнет раскачиваться, образуется стоячая волна, может половина всей воды выплеснуться", – объяснила Келпшайте-Римкене.

Тягун двое суток мешал работе переправы в Смильтине. паромщики говорят, что встречаются с этим явлением несколько раз в год.

"Это непрогнозируемое явление, бывает раз в месяц, иногда и 5 раз. Летом наблюдается реже, зимой чаще. На образование тягуна воздействует и углубление порта", – сказал глава Smiltynės perkėlа Миндаугас Чакас.

Природа пугает людей не только на море, но и на земле.

У моря идет то снег, то мокрый снег, переходящий в дождь, то снова снег. Поэтому на дорогах в Западной Литве работают 50 машин, посыпающих дороги и убирающих снег.

"Эта каша сейчас везде - не холодно, но и не тепло", – сказал LNK один дорожный рабочий. Другой назвал погоду "сказкой без конца". Рабочих радует только одно - что на дорогах каша, а не каток.

Однако они отмечают, что при резком снижении температуры, смешанные осадки станут причиной гололеда. Водителям рекомендуют помнить о правилах вождения в зимнее время.

"Мы следим за прогнозами, снег будет идти до обеда, мы готовы, соль на складах есть, дежурные команды готовы", – сказал LNK представитель западного региона компании Kelių priežiūra Алгминас Шмитас.

Синоптики говорят, что сложной будет вся неделя – ожидается большое количество осадков.

"Погодные условия будут достаточно сложными. (…) Снег будет идти по всей стране", – сказала синоптик Инета Дауноравичюте.

Декабрь, по словам синоптиков, начнется с морозов, местами будет до 11 градусов.

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