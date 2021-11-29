Молодой человек во время учений пострадал 28 ноября. С полигона, на котором проходили учения, его срочно увезли в больницу, однако он скончался в реанимации.
О несчастье информировали близких молодого человека, начато расследование, которым занимается Военная полиция.
Внутреннюю проверку проводит Штаб обороны ЛА.
Военный служил в инженерном батальоне им. Юозаса Виткуса.
Командование ЛА выражает соболезнования близким и сослуживцам покойного.
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