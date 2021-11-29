Лукашенко обвинил Литву в убийстве мигрантов: мертвых или полумертвых выбрасывают на границу

Александр Лукашенко сегодня на совещании в Министерстве обороны на тему военной безопасности обвинил Литву в убийстве мигрантов.

"В этом миграционном кризисе мерзавцы дошли до убийства людей. Вчера ночью подкинули труп на нашу границу, сегодня ночью еще один труп нашли. Тот же почерк. В спальный мешок застегивают мертвого или, может, полумертвого человека, выбрасывают на границу. Пограничники находят - уже бездыханный. Вчера нашли троих человек, насколько я информирован, на хуторе пограничники. Когда нашли труп, увидели три мешка еще спальных. Начали поиск", - рассказал он (цитата БЕЛТА).

Лукашенко рассказал, что об этом факте ему доложил председатель Госпогранкомитета Анатолий Лаппо. Беженцев нашли в заброшенном доме, и они уже не могли идти. "Ползли. Несколько сот метров проползли, нашли хату. Наверное, уже и местные жители помогли - печку растопить, - отметил глава государства. - Еще одна ночь, и надо было бы ампутировать ноги, если бы живых нашли. Это на литовской границе".

"Это ж представьте - "демократы". До какой мерзости надо дойти, чтобы убивать людей и выбрасывать на сопредельную территорию. Это уже акция. Зачем? Что за этим стоит? Я думаю, следователи разберутся", - резюмировал он.

Тело мигранта на границе Литвы с Беларусью

28 ноября пограничный комитет Беларуси сообщил, что обнаружили труп мужчины на границе с Литвой.

Белорусские пограничники 27 ноября обнаружили труп мужчины "афро-азиатской внешности", сообщил ГПК Беларуси. Тело нашли на участке пограничной заставы "Видзы" Полоцкого пограничного отряда "непосредственно на литовско-белорусской границе". По данным ведомства ему было около 30 лет, он был избит и находился в спальном мешке.

ГПК утверждает, что тело выбросили литовские силовики. "Для установления обстоятельств и причин смерти на место происшествия вызвана следственно-оперативная группа. Проводятся необходимые следственные действия", — говорится в официальном сообщении.

С начала августа, когда пограничники получили право не пускать в страну иностранцев из Беларуси в запрещенных местах, в Литву не смогли попасть более 7,4 тыс. нелегальных мигрантов.

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