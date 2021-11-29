В пересланном в понедельник BNS комментарии президент подчеркнул, что в данном случае очень важно дискутировать не только о новых "зеленых" налогах, но и говорить о возвращении литовскому обществу этих потенциальных налоговых поступлений.

"Борьба с климатическими изменениями глобальна. Бороться с климатическими изменениями должен каждый. А в плане придания этой борьбе личного характера нужно использовать не только превентивные меры, но и поощрение. Мы должны не только убеждать, но и мотивировать общество менять свое поведение и выбирать менее загрязняющие продукты. Это действует и в отношении налогов", – говорится в комментарии Науседы.

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По его словам, Литва могла бы оценить практику Канады, когда при подаче годовой декларации доходов жителям выплачиваются поощрительные средства, связанные с изменениями климата.

"Давайте пользоваться другой положительной практикой со всего мира, когда в борьбе с климатическими изменениями одновременно используются и превентивные, и поощрительные меры. Особенно важно ориентировать дополнительные финансовые побуждения к изменению поведения на получающих средние или небольшие доходы, не отказываясь при этом от принципа "загрязнение стоит денег", – объяснил президент.

"Нам также следует поддерживать решения самоуправления по нейтральному для климата транспорту, особенно направленные на усиление роли общественного транспорта", – добавил он.

Правительство на прошлой неделе утвердило решение отказаться от налога на регистрацию автомобиля и оставить только ежегодный налог на выхлопы. Решение по этому вопросу должен принять Сейм.

Новый налог будет взиматься с 2023 года и в полном объеме начнет действовать в 2025 году. Намечается, что поступления от него ежегодно составят около 170 млн евро.

Министерство окружающей среды на прошлой неделе сообщило, что каждый второй водитель будет платить налог на выхлопы в размере не более 100 евро. Средний налог составит 138 евро (с учетом льготы, которая будет действовать в 2023-2024 годах).

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