Litgrid: за неделю электроэнергия в Литве подорожала на 21%

Средняя оптовая цена на электроэнергию в Литве на прошлой неделе по сравнению с предыдущей выросла на 21%, сообщает оператор передающей системы страны Litgrid.

В период 22-28 октября в ценовой зоне Литвы на бирже Nord Pool электроэнергия стоила 157,3 евро за мегаватт-час, в Латвии она стоила столько же, а в Эстонии подорожала на 34% до 156,7 евро за мегаватт-час.

По сообщению оператора, в связи с завершением осени и похолоданием растет потребление электроэнергии, на минувшей неделе цены на электроэнергию росли и в Скандинавии, что повлекло за собой и рост цен в Литве.

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"На минувшей неделе цены на электроэнергию в Балтийских странах вновь выросли, однако еще более значительный рост отмечался в Четвертой шведской зоне, показатели которой имеют большое влияние на цены в Литве. В этой зоне цены на электроэнергию повысились на целых 45% до 138 евро за мегаватт-час. Цены также быстро выросли в других шведских зонах и в Норвегии", – отметил в пресс-релизе директор Стратегического департамента Litgrid Лютаурас Варанавичюс.

Потребление электроэнергии на минувшей неделе в Литве выросло на 3% до 261 гигаватт-часа. Местные электростанции обеспечили 29% потребления электроэнергии в стране, их производство сократилось на 11% до 74 гигаватт-часов.

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