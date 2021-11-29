Суд оставил в силе назначенное врачу наказание за то, что она покинула место изоляции, когда болела коронавирусом

Клайпедский окружной суд оставил в силе назначенный врачу штраф в размере 2000 евро за то, что она не соблюдала правила изоляции, когда болела COVID-19.

Врачу из Шилуте назначили штраф за то, что она вышла из дома и поставила под угрозу жизнь и здоровье другого человека.

Врач, которая болела коронавирусом, должна была изолироваться у себя дома. На третий день изоляции она поздно вечером покинула дом. Ее на улице остановила полиция.

Суд первой инстанции назначил ей штраф в размере 2000 евро, это наказание оставил в силе и Клайпедский окружной суд после того, как рассмотрел апелляцию.

Наказание обжаловала сама врач. Она просила оправдать ее или освободить от уголовной ответственности, поскольку она совершила незначительное правонарушение.

Женщина уверяла, что ее должным образом не информировали о правилах изоляции, т.е. не сказали, что она ни при каких обстоятельствах не может выходить из дома. Кроме того, женщина уверяет, что никого под угрозу не поставила, поскольку людей на пути не встретила, ни с кем не встречалась и не общалась, была в маске, капюшоне и в перчатках.

Женщина указала, что представители НЦОЗ сказали, что она может ненадолго - на 15 минут, выйти из дома.

Суд высшей инстанции нашел жалобу женщины необоснованной. Коллегия судей постановила, что женщину об условиях изоляции информировали, сообщили, что она даже ненадолго не может выходить на улицу.

Специалист НЦОЗ подтвердила, что она информировала больную о действующем порядке.

Суд напомнил, что ненадолго выходить из дома во время изоляции могут только те, кто недолго контактировал с больным коронавирусом, если у них нет симптомов COVID-19 и нет возможности передать своего домашнего питомца кому-то другому на время изоляции (не дольше чем на 15 минут, чтобы погулять, например, с собакой).

Между тем осужденная сама болела коронавирусом, поэтому ей нельзя было выходить из дома.

Суд акцентировал, что закон нарушила врач, которая должна была знать о действующих правилах и о том, насколько опасны ее действия.

Суд констатировал, что женщина вела себя легкомысленно и могла стать виновницей заболевания других людей.

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