Электроэнергия для большинства жителей Литвы должна подорожать примерно на 10%

В связи с сильным подорожанием энергоресурсов электроэнергия для большинства регулируемых бытовых потребителей с января должна вырасти в цене в среднем на 10%. В зависимости от выбранного плана рост тарифов должен будет колебаться в пределах 7-19%.

Государственный совет по регулированию энергетики (ГСРЭ) во вторник намерен утвердить окончательные общественные цены на электроэнергию для населения. Они будут применяться к потребителям, которые еще не выбрали независимого поставщика электроэнергии – таких более миллиона.

Председатель ГСРЭ Ренатас Поцюс говорил, что для того, чтобы смягчить эффект от подорожания электроэнергии для жителей, снижены цены составляющей за услуги инфраструктуры. Кроме того, снижаются цены на передачу, распределение, системные услуги, соответствующие общественным интересам услуги.

Ранее предполагалось, что для регулируемых потребителей электроэнергии она со следующего года подорожает заметнее – примерно на 20%.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!