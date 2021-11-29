Готовится новый скачок цен в Литве: подорожает вода

В Литве дорожают энергоресурсы, а в следующем году увеличится цена на воду. Поставщики воды сообщают, что несут убытки, поскольку цены на воду пересматривают раз в год, а в них входят расходы на дорожающие энергоресурсы, топливо и налоги на загрязнение. Со следующего года во многих городах Литвы цены на воду вырастут. Согласно прогнозам, цена будет на 15% выше.

Глава Литовской ассоциации поставщиков воды Бронюс Межутавичюс сказал, что компании попали в капкан подорожания энергоресурсов, поэтому вода подорожает со следующего года.

Вот пример компании Šiaulių vandenys: только в этом году расходы компании на газ составили 405 000 евро. В следующем году расходы компании на газ составят 612 000 евро. Электричество в этом году также подорожало на, соответственно расходы компании составят 600 000 евро в этом году и 900 000 евро в следующем.

Похожая ситуация фиксируется в Каунасе и Клайпеде.

Например, расходы Klaipėdos vandenys на электроэнергию за 9 месяцев составили на 100 000 евро больше, чем год назад за то же время.

Расходы Kauno vandenys на энергоресурсы в этом году были на 7,6% выше, а расходы на газ на 30% выше, чем год назад.

По словам Межутавичюса, дорожают не только энергоресурсы, но и горючее, налоги на загрязнения. Прежнее правительство, по его словам, увеличило налоги в 2,5 раза.

Компании работают в убыток, поэтому цены на воду будут пересмотрены.

Государственная служба регулирования энергетики (ГСРЭ) контролирует деятельность 70 поставщиков воды и утверждает предложенные компаниями цены.

В каждом районе/городе Литвы цены на воду разные. В столице Литвы вода самая дешевая, по сравнению с ценами на воду в других городах Литвы и столицах Европы.

За последние 5 лет вода в Вильнюсе подешевела на 15%, и сейчас ее стоимость в среднем составляет 1,32 евро за куб. м. В Каунасе стоимость воды составляет 1,44 евро. Самая дорогая вода в Молетай - – 4,26 евро.

По предварительным подсчетам ГСРЭ, если цена на электричество не изменится в течение всего следующего года, то вода может подорожать на 10%. Если цена на газ не изменится в течение всего следующего года, то подорожание воды может составить 5%. В среднем, в зависимости от района/города вода для среднестатистического потребителя подорожает на 0,5-3 евро в месяц.

Например, в Плунге вода подорожает на 30 центов, сейчас кубический метр стоит 1,72 евро.

По оценке Межутавичюса, подорожание на несколько десятков центов за кубический метр - небольшое, жители его не почувствуют.

"Это немного. В Литве средняя цена кубического метра составляет 2,5 евро. Семья из 4-5 человек в месяц использует 5-6 куб. м. Это около 15 евро в месяц. Это же цена 3-4 бокалов пива в кафе", – сказал Межутавичюс, заметив, правда, что люди с небольшими доходами, почувствуют разницу (особенно пенсионеры).

У компании Vilniaus vandenys есть другие источники доходов помимо поставок воды, что компенсирует рост цен на энергоресурсы.

Глава столичной компании Марюс Швайкаускас сказал Delfi, что компания заранее оценила риск подорожания энергоресурсов и установила фиксированные цены на газ и электроэнергию. Благодаря этому, сильного роста расходов компания не ощутила. Столичный поставщик воды не планирует менять цены в 2022 году.

Кроме того, Vilniaus vandenys инвестирует в биогаз и производство энергии из возобновляющихся источников.

Швайкаускас сказал, что компания делает все, чтобы сохранить максимально низкую цену на услугу для потребителей.

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