Крупные торговые сети в Литве не будут работать 25 декабря

Пять крупных торговых сетей не будут работать в первый день Католического рождества, 25 декабря.

Большинство из них будут закрыты и 1 января, за исключением лишь Iki или Rimi, однако и в графике работы супермаркетов этих сетей в этот день будут изменения.

В последний день года супермаркеты сетей Iki, Norfa и Lidl будут работать до 20 часов, Maxima и Rimi – до 21 часа.

В оставшиеся праздничные дни следует следить за временем работы магазинов, оно может быть короче.

Представители торговых сетей говорят, что хотят позволить и работникам отдохнуть на праздники. Некоторые компании призывают делать покупки заранее во избежание больших толп.

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