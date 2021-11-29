Зима в Литву придет еще до начала декабря

В ночь на понедельник в Литву пришел южный циклон, который принесет обильные осадки.

В понедельник будет пасмурно. Почти во всех районах ожидаются осадки, в основном снег. В некоторых местах будет идти сильный снег, особенно много снега выпадет на востоке. Местами деревья будут гнуться под тяжестью мокрого снега. На западе местами ожидается метель. Будет дуть сильный ветер, на западе порывы ветра составят 15–18 м/с. Днем будет от 1 градуса мороза на севере до 3 градусов тепла на Куршской косе. Вечером похолодает, ожидается гололед.

В ночь на вторник также ожидаются осадки, на востоке – сильные. Северо-западный ветер усилится до 9–14 м/с, порывы будут достигать 15–20 м/с. Ночью будет 1–6 градусов мороза, холоднее всего будет в Аукштайтии. Ожидается гололед.

Во вторник днем осадки будут небольшими. Будет дуть сильный западный ветер, местами порывы будут достигать 15–17 м/с. Днем от 3 градусов мороза на северо-востоке до 2 градусов тепла у моря.

В ночь на 1 декабря небольшой снег пройдет лишь местами. Ожидаются прояснения. Будет 3–8 градусов мороза, местами до 11 градусов.

В среду днем придет атлантический циклон, который принесет новую порцию осадков. У моря будет идти сильный снег. На большей части Литвы будет 0-4 градуса мороза, на юго-западе будет немного выше нуля.

В четверг в Литве ожидается небольшая оттепель. Во многих районах ожидаются осадки. Ночью - снег и мокрый снег, днем – мокрый снег и дождь. Будет дуть сильный ветер, порывы будут достигать 15–20 м/с. Ночью от 4 градусов мороза до 1 градуса тепла, днем 0–5 градусов тепла, но к вечеру похолодает.

В пятницу днем Литва попадет в еще одну зону действия циклона. Ночью местами, днем во многих районах ожидается снег. Ночью будет 4–9, во время прояснений до 12 градусов мороза, днем от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла.

В выходные погода будет переменчивой.

В субботу будет светло и спокойно, осадков ожидается немного, но будет холодно.

В воскресенье новый атлантический циклон принесет обильные осадки и потепление.

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