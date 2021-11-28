Президент Литвы: нет сомнений в том, что режим и силы Лукашенко продолжат нас испытывать

После встречи Г. Науседа заявил, что считает визит руководителей НАТО и ЕС "важным знаком солидарности, помощи и поддержки Литвы".

Глава государства сообщил, что с гостями обсуждалась ситуация с безопасностью в Балтийском регионе, а также ситуация на Украине.

"И ситуация вокруг Украины из-за мобилизации российских войск, что нас особенно беспокоит. Еще один вызывающий озабоченность процесс - полная военная интеграция Беларуси в военные структуры и доктрины России. Это создает новые вызовы для коллективной безопасности НАТО, и Альянс должен соответствующим образом скорректировать свои планы, стратегии и тактику и быть готовым к возможному ответу.

Если ситуация с безопасностью станет еще более сложной, мы не исключаем возможности обращения за консультациями по 4-ой статье НАТО", - заявил Г. Науседа на пресс-конференции.

"Критерии подачи заявки на помощь НАТО также были согласованы на заседании Совета. Возможность активации 4-ой статьи НАТО недавно обсуждалась с президентами стран Балтии и Польши. Считаем, что такие действия должны быть согласованы между союзниками региона", - подчеркнул Г. Науседа.

Президент заявил, что миграционный кризис на границе с Беларусью вряд ли разрешится в ближайшее время.

"Он еще не разрешился. И, на наш взгляд, этого в ближайшее время ожидать трудно. Все остается сложным и очень трудным в плане прогнозирования. Нет сомнений в том, что режим Александра Лукашенко и поддерживающие его силы будут продолжать испытывать единство западного мира всеми средствами и тактиками", - заявил Г. Науседа на пресс-конференции в воскресенье.

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