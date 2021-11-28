Погода: после более спокойного воскресенья ожидают неприятные перемены

Циклон, принесший снег и морось, сегодня уйдет дальше на северо-восток, а облака нового циклона приблизятся только к вечеру. Тем не менее, будет облачно, возможны осадки, но в основном на севере страны.

Новую неделю мы начнем с неприятной погоды. Южный циклон, который приблизится, принесет больше осадков. На юге и юго-востоке страны ожидаются в основном дождь с моросью. Снег будет преобладать в западных и северных районах. В некоторых местах его будет много, возможна слякоть, условия движения осложнятся. Усилится северо-восточный ветер. Температура будет колебаться от 2 градусов мороза на северо-западе страны до 3 градусов тепла на юге.

В понедельник центр циклона будет проплывать над страной. Небо будет покрыто облаками. В восточной части страны пройдут небольшие дожди, будет влажно. Ситуация на северо-западе страны будет совсем другой. Здесь будет много снега, слякоти, к вечеру ветер утихнет. Температура будет колебаться от 0-1 градуса мороза в заснеженной Жемайтии до 3-4 градусов на юго-востоке страны.

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