Глава МВД Литвы: на следующей неделе будут рассмотрены все прошения о предоставлении убежища

На следующей неделе должны быть рассмотрены все прошения о предоставлении убежища нелегальных мигрантов, попавших в Литву и Беларуси, заявила министр внутренних дел Агне Билотайте.

"Все заявления о предоставлении убежища должны быть рассмотрены на следующей неделе. Осталось несколько сотен. Мы видим, что, вероятно, будут люди, которые не получат убежище", - сказала министр журналистам.

По ее словам, при отказе в предоставлении убежища мигрантов будут пытаться отправить в страны происхождения.

"Наши учреждения делают все возможное, чтобы вернуть этих людей в страны их происхождения", - отметила А. Билотайте.

По данным Департамента миграции, на данный момент убежище предоставлено 10 нелегальным мигрантам. Убежище не предоставили 2,5 тыс. иностранцам, а в отношении 482 мигрантов процедуру предоставления убежища прекращена.

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