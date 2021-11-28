Белорусские пограничники сообщили, что на границе с Литвой нашли тело мигранта

Пограничный комитет Беларуси сообщил, что обнаружили труп мужчины на границе с Литвой, передает Zerkalo.

Белорусские пограничники 27 ноября обнаружили труп мужчины "афро-азиатской внешности", сообщил ГПК Беларуси. Тело нашли на участке пограничной заставы "Видзы" Полоцкого пограничного отряда "непосредственно на литовско-белорусской границе". По данным ведомства ему было около 30 лет, он был избит и находился в спальном мешке.

ГПК утверждает, что тело выбросили литовские силовики. "Для установления обстоятельств и причин смерти на место происшествия вызвана следственно-оперативная группа. Проводятся необходимые следственные действия", — говорится в официальном сообщении.

С начала августа, когда пограничники получили право не пускать в страну иностранцев из Беларуси в запрещенных местах, в Литву не смогли попасть более 7,4 тыс. нелегальных мигрантов.

В целом в этом году в Литву незаконно попалb почти 4,2 тыс. мигрантов.

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