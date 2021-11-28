Запечатлено, как пограничники не пустили в Литву две группы мигрантов: в одной из них было 46 человек

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Пограничники поделились кадрами, на которых зафиксировано, как в субботу рядом с Друскининкай в страну не были впущены две группы нелегальных мигрантов, всего 64 человека.

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