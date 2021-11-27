В Вильнюсе зажгли огни на главной рождественской елке

В Вильнюсе на Кафедральной площади зажгли огни на главной рождественской елке страны.

Хотя эпидемиологи просят избегать массовых собраний и беречь собственное здоровье и здоровье окружающих, жители столицы на такие просьбы махнули рукой - в субботу вечером группами стягивались к Кафедральной площади. Просьба наблюдать за зажжением елки на экранах телевизоров осталась не услышанной, а страх перед пандемией словно исчез.

Кажется, что на Кафедральной площади собрались не несколько десятков или несколько сотен человек, а тысячи. За час до того, как зажглась елка, их стало больше. Толпа не соблюдала дистанцию, многие не носили масок. Фотографии напоминают о временах до пандемии.

Посмотрите, какая рождественская елка в Вильнюсе в этом году:

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!