Каунасцы, которые не могут попасть на зажжение елки, разгневаны: должны смотреть концерт за решеткой

Перед праздничным концертом каунасцы перекрыли входы на Ратушную площадь, не соблюдая запреты. Желающих попасть на концерт по случаю зажжения рождественской елки встречали заграждения, сотрудники службы безопасности и полиции.

Собравшиеся у заграждения каунасцы надеются увидеть зажженную елку, надеются услышать пару рождественских песен. Несколько жителей Каунаса, опрошенные журналистом Kas vyksta Kaune, заявили, что понимают ситуацию с пандемией и согласны со всеми существующими ограничениями. Однако в Старом городе Каунаса встречались менее мирные горожане.

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"Почему моему ребенку не разрешают подойти к елке? Мы здесь родились, мы здесь выросли, но не можем попасть туда. У нас есть паспорт возможностей, мы вакцинированы, но мы не можем подойти к ней. Каунас всю жизнь был Каунасом, а теперь мы должны слушать концерт за решеткой", - пожаловалась женщина.

Женщина из Каунаса интересовалась у муниципалитета, заплатит ли он за телевидение, чтобы она могла бесплатно посмотреть концерт дома.

Kas vyksta Kaune напоминает, что проезд по Старому городу будет ограничен с 10 до 22 часов субботы. Будет перекрыто движение на улицах А. Якштаса, М. Валанчяуса, М. Даукшос и Муйтинес, Алексото и Рагувос, а также на пересечении улиц Кумелю и В. Сладкявичюса.

Пешеходное движение на Ратушной площади ограничено с 15 до 19 часов. По периметру площади установлены заграждения, а доступ с прилегающих улиц контролируется сотрудниками службы безопасности и полиции.

В этом году на огороженную территорию Ратушной площади и на праздничный концерт могли попасть только специально приглашенные дети и сопровождающие их лица.

Трансляцию зажжения елки можно увидеть здесь.

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