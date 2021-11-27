Проблемы гололеда: когда травмы по дороге на работу и с работы признаются производственными

Количество несчастных случаев увеличивается с каждым годом, когда на дорогах и тротуарах выпадает первый снег и образуется лед. Однако мало кто знает, что травмы по дороге на работу и с работы могут быть признаны страховыми случаями, при которых выплачивается пособие в размере 100% компенсационного дохода, используемого для расчета пособий по болезни, говорится в сообщении.

Государственная инспекция труда (ГИТ) отмечает, что холодная погода и снегопад повышают риск несчастных случаев на работе, по дороге на работу и с работы, и это необходимо учитывать, чтобы создать безопасную среду.

"Особенно важно обратить внимание на повышенный риск травм при работе на открытом воздухе. Избежать падений из-за гололеда можно, надев удобную обувь с шероховатой подошвой, со специальными защитой для безопасной ходьбы по льду, снегу или гололеду. Дорожки и улицы на рабочих местах необходимо посыпать песком или иным образом обеспечить хорошее сцепление с дорогой как при вождении, так и при ходьбе.

Важно помнить, что зимой много времени проводить приходится в темноте, поэтому при работе на улицах важно носить отражатели, понять, что тормозной путь автомобилей намного больше", - говорит Рита Зубкявичюте, специалист Отдела охраны труда.

Также важно помнить, что Закон о социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваниях Литовской Республики предусматривает, что несчастные случаи с застрахованными лицами также признаются страховыми случаями, после чего устанавливается, произошли они по дороге или с работы.

Такие происшествия, в том числе дорожно-транспортные происшествия, включают несчастные случаи, когда работник находится между местом жительства, местом вне места работы, где работнику платят зарплату, местом вне места работы, где работник может делать перерывы для отдыха или приема пищи, и другие рабочие места.

"При соблюдении установленных условий работник получает компенсацию по нетрудоспособности с первого дня посредством социального страхования от несчастных случаев на работе, а пособие по болезни составляет 100% от компенсационного заработка, использованного для того, чтобы рассчитать пособие по болезни. Между тем, при обычном больничном эта сумма меньше", - говорит Р. Зубкявичюте.

Для того чтобы нетрудоспособность была признана несчастным случаем по дороге на работу или с работы, необходимо, чтобы это было надлежащим образом зафиксировано:

1. Травмированный работник, если он может это сделать, а также лицо, видевшее происшествие или его последствия, должны немедленно сообщить об этом руководителю подразделения, лицу, представляющему работодателя, специалисту службы безопасности и гигиены труда компании или специалисту по охране труда;

2. Двусторонняя комиссия утверждается приказом руководителя компании;

3. Комиссия должна в письменной форме обратиться в учреждение индивидуальной медицинской помощи, которое оказало медицинскую помощь работнику, за справкой о степени тяжести травмы;

4. Комиссия получает объяснение от потерпевшего;

5. Комиссия заполняет форму N-2;

6. После составления протокола несчастного случая по дороге на / с работы по форме отчета N-2 (3 экземпляра), один экземпляр и оригинал пояснения материала должны быть оставлены в компании, а один экземпляр отчета должен быть представлен или отправлен работодателем в территориальный офис ГИТ (трудовой договор, график работы и т. д.); пострадавшему работнику или его уполномоченному лицу.

Только если ГИТ передаст Форму несчастного случая N-2 в / из Территориального отделения правления Содры, пострадавший работник получит компенсацию за период нетрудоспособности. Выплата по нетрудоспособности производится с первого дня из средств обязательного страхования от несчастных случаев и профессиональных заболеваний.

Несчастный случай по дороге на работу или с работы должен быть расследован в течение 10 рабочих дней.

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