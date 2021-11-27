Литовский бизнес не придает слишком большого значения решению Китая по визам

Литовские бизнесмены не придают слишком большого значения решению Китая приостановить выдачу виз в Литве. По их словам, в последнее время поездки в Китай стали нечастыми, а визы при необходимости можно получить в посольствах Китая в других странах.

По словам президента Конфедерации промышленников Литвы Видмантаса Янулявичюса, решение Китая не способствует развитию отношений между странами, и бизнесу от этого не лучше, но при этом не появляется серьезных проблем.

"Конечно, ничего хорошего в этом нет, но и больших проблем я также не вижу. Если все же необходимо ехать в Китай, то придется сначала ехать за визой в соседние страны - Польшу или Латвию", - сказал В. Янулявичюс BNS.

По словам главы конфедерации, до пандемии как межгосударственные визиты, так и деловые контакты с Китаем были намного более интенсивными, но поездки в страну сегодня серьезно затруднены только ограничениями, связанными с COVID-19.

"Поехать туда (в Китай - BNS) сейчас очень сложно, потому что нужно изолироваться на очень длительный срок, несмотря на все прививки, сертификаты и тесты, поэтому на сегодняшний день эти визиты скованы коронавирусом, кстати, с обеих сторон (литовской и китайской- BNS)", - пояснил В. Янулявичюс.

"Я сам был в Китае в последний раз в 2019 году", - добавил он.

По словам владельца группы компаний Norfa Дайнюса Дундулиса, решение Китая о визах не влияет на представляемый им бизнес, поскольку сотрудники компании уже два года не ездят в Китай из-за пандемии.

"До пандемии мы часто ездили в Китай - минимум 10 человек в год ходили на различные выставки, а с осени 2019 года мы туда не ездим. На данный момент это (приостановка выдачи виз - BNS) не очень важно для нас, но когда пандемия закончится, необходимость обязательно возникнет", - сказал Д. Дундулис.

Руководитель туроператора Baltic Clipper Эгидиюс Вайшвилас, говорит, что это решение не окажет существенного влияния на туристический бизнес в Китае, ведь в последнее время в эту страну приезжает не так много людей.

"В настоящее время спрос на Китай невысок, поэтому в краткосрочной перспективе это не окажет существенного влияния. А в будущем мы рассмотрим возможности заказа виз для наших клиентов в посольствах Китая в других странах", - сказал BNS Э. Вайшвилас.

По его словам, это не принесет убытков турфирмам, но для клиентов возникнут дополнительные неудобства при получении визы - это займет больше времени, может стоить дороже.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!