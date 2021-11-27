Коронавирус в Литве: 2017 новых случаев и 21 смерть

За минувшие сутки в Литве было выявлено 2017 новых случая заражения коронавирусом, от этой болезни скончался 21 человек, сообщил в субботу Департамент статистики.

Среди умерших 14 человек были не привиты или привиты не полностью.

За минувшие сутки первой дозой вакцины были привиты 2773 человек, полную схему вакцинации завершили 19 884 жителя.

В больницах сейчас проходят лечение 1366 пациента с COVID-19, 141 из них находится в реанимации.

За минувшие сутки в стране выполнено 12,3 тыс. молекулярных (ПЦР) и 10,1 тыс. антигенных тестов на коронавирус.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей составил 887,3 случая. Этот показатель сокращается третью неделю. Доля положительных тестов - 10,2%.

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