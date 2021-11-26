Эту информацию посольство Литвы получило от итальянской полиции. Министерство не предоставляет более подробной информации об обстоятельствах инцидента по причине защиты личных данных.
Портал Lrytas сообщает, что в горах погибла журналистка Lietuvos rytas Ивета Склютайте.
Как сообщает портал, по предварительным данным, женщина упала с обрыва из-за скользких камней.
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