Министр транспорта Литвы о транзите калийных удобрений: мяч на стороне режима

Минский режим должен изменить политику, чтобы транзит калийных удобрений через Литву не прекратился, говорит министр транспорта и коммуникаций Литвы.

Марюс Скуодис сказал это в то время, как Европейский союз (ЕС) обсуждает новые санкции для Беларуси, кроме того, 8 декабря окончательно вступят в силу санкции Соединенных штатов Америки (США) для одного из крупнейших в мире производителей удобрений "Беларуськалий", который ежегодно возит миллионы тонн удобрений через Литву и Клайпедский порт.

"Санкции не введены ради санкций, режиму просто нужно изменить свое поведение и транзит, который имел место между нашими странами и вообще, сможет продолжаться. (...) Я не хочу, чтобы он прекратился, но это зависит от другой стороны, мяч на другой стороне и нужно просто сделать определенные шаги", – сказал М. Скуодис журналистам в Клайпеде в пятницу.

Он сомневается, что транзит удобрений остановится именно 8 декабря, потому что "есть и определенные условия предоплаты", а также другие обстоятельства.

По словам М. Скуодиса, останется ли транзит, зависит от двух основных факторов - банков и вероятных изменений санкционного режима.

"Первое - разрешат ли банки расчеты, потому что санкции США не действуют напрямую, например, в отношении литовских юридических лиц, и очень важный момент заключается в том, что они зависят от финансовых учреждений, пропускают они платежи или не пропускают. (...) Крупные банки свое слово уже сказали", – прокомментировал М. Скуодис.

Кроме того, по словам министра, и санкции ЕС, и санкции США могут быть ужесточены или еще как-то изменены.

М. Скуодис признал, что большую часть погрузок Клайпедского порта составляют удобрения, подобная ситуация и с перевозками по железной дороге. Однако он не стал подробнее комментировать, как ужесточение санкций может сказаться на литовском бизнесе.

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