В связи с ростом числа попыток мигрантов попасть в Литву в фурах могут быть закрыты погранпункты

BNS ru.DELFI.lt

Foto: DELFI / Josvydas Elinskas

В связи с участившимися попытками нелегальных мигрантов попасть в Литву в грузовых прицепах могут быть закрыты пограничные пункты, заявила в пятницу министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте.

"Мы видим новые случаи попыток въезда в Литву на грузовиках, поэтому было принято решение усилить контроль над транспортными средствами", - сказала министр журналистам в пятницу. "Если мы увидим, что эти тенденции растут, мы действительно очень серьезно отнесемся к закрытию пограничных пунктов пропуска", - добавила она. В четверг пограничники обнаружили четырех иракцев в грузовике, следовавшем из Беларуси в Италию. Мигранты были обнаружены в литовском Мединкай при досмотре грузовиков. Статьи по теме: В прицепе приехавшего из Беларуси грузовика обнаружены четыре иракца С начала августа, когда пограничникам было предоставлено право разворачивать мигрантов, пытающихся нелегально пересечь границу, более 7,4 тысячи человек не были впущены в Литву. Незаконно попасть в Литву удалось почти 4,2 тыс. мигрантов. Вильнюс обвиняет минский режим в организации миграционных потоков и называет это гибридной агрессией. В результате в Литве объявлено чрезвычайное положение. Затем, когда большое количество мигрантов сосредоточилось а границе Беларуси с Польшей, Сейм также объявил чрезвычайное положение на приграничных территориях Литвы на месяц. Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

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