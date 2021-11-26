Глава МИД Литвы: тон Пекина не очень агрессивный, надеемся на нормализацию отношений

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис отмечает, что от Китая можно было ожидать знаков возмущения по поводу представительства Тайваня, но прогнозирует, что отношения Вильнюса и Пекина постепенно нормализуются.

"Тот же официальный тон Пекина не очень агрессивен, можно было ожидать и большей эскалации. Судя по всему, реакция носит временный характер и постепенно будет некоторая нормализация", - сказал Г. Ландсбергис журналистам в пятницу.

Посольство Китая объявило в четверг, что приостанавливает выдачу виз в Литве. В своем заявлении посольство отметило, что выдача виз приостанавливается по техническим причинам, однако это связано с продолжающимся кризисом в литовско-китайских отношениях из-за отношений Вильнюса с Тайванем.

Г. Ландсбергис добавил, что министерство не получало официальной информации о приостановке выдачи виз. "Официальной информации у нас нет, могут быть и реальные технические проблемы", – сказал министр.

Он также выразил надежду на то, что натянутые отношения не помешают литовским спортсменам участвовать в зимних Олимпийских играх в Пекине. По данным Г. Ландсбергиса, члены правительства Литвы не поедут в Пекин.

"Я слышал, что министр образования и спорта не видит возможности поехать, я не слышал от других членов правительства, чтобы они с большим энтузиазмом относились к поездке. Все же я надеюсь, что это не будет препятствовать готовившимся спортсменам, ведь это вызовет глубокую и масштабную международную реакцию", – сказал глава литовской дипломатии.

Китай на прошлой неделе официально снизил уровень дипломатического представительства в Литвы до временно поверенных в делах. Такое решение Пекин принял в ответ на открытие представительства Тайваня в Вильнюсе.

Китай возмущен решением Литвы разрешить тайваньской миссии работать под названием острова, поскольку Пекин видит в этом попытки Тайваня действовать как независимое государство.

В других странах мира тайваньские миссии действуют от имени столицы острова - Тайбэя - в свете устоявшегося международного соглашения о том, что это название не противоречит политике "единого Китая", не позволяющей рассматривать Тайвань как отдельное государство.

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