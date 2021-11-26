В Литве не останется таксофонов

Если вы еще ни разу не говорили по таксофону, у вас осталась последняя возможность это сделать: компания Telia, обслуживающая 99 телефонов-автоматов планирует демонтировать их в первой половине 2022 года. Принять такое решение позволили поправки к закону об электронных средствах связи, которые вступят в силу с 1 декабря 2021 года.

"Таксофоны устанавливали в то время, когда мобильная связь казалась далеким будущим. Сегодня мы пользуемся для звонков не только телефонами, но и часами, используем другие технические новинки, поэтому настало время передать таксофоны в музей", – сказала представитель Telia“ Вида Гуобене.

Литва - одна из последних стран ЕС, которая до сих пор не отказалась от таксофонов.

Компания Telia должна была поддерживать таксофоны в надлежащем состоянии за свой счет, поскольку они считались универсальным средством связи. Принятие поправок позволило компании пересмотреть необходимость в этой услуге.

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