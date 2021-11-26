Средняя начисленная зарплата в Литве за год выросла почти на 10 процентов

BNS ru.DELFI.lt

Средняя начисленная зарплата (брутто), за вычетом индивидуальных предприятий, в Литве в третьем квартале была 1598,1 евро - на 9,9% больше, чем в июле-сентябре прошлого года.

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