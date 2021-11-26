Коронавирус в Литве: 2002 новых случая и 14 смертей

За минувшие сутки в Литве было выявлено 2002 новых случая заражения коронавирусом, от этой болезни скончались 14 человек, сообщил в пятницу Департамент статистики.

Среди умерших 11 человек были не привиты или привиты не полностью.

За минувшие сутки первой дозой вакцины были привиты 2469 человек, полную схему вакцинации завершили 19 559 жителей.

В больницах сейчас проходят лечение 1402 пациента с COVID-19 - немного больше, чем сутками ранее, 131 из них находится в реанимации.

За минувшие сутки в стране выполнено 16,1 тыс. молекулярных (ПЦР) и 7,6 тыс. антигенных тестов на коронавирус.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей снизился и составил 899,4 случая. Этот показатель сокращается третью неделю подряд. Доля положительных тестов немного выросла до 10,2%.

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