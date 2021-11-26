Литовские больницы оказались заложниками обещаний Минздрава

Минздрав постоянно заявляет, что врачам увеличат зарплаты, но, когда приходит время оплаты труда врачей, выясняется, что денег нет.

"Это классика", – сказала Delfi председатель Союза врачей Сантаришкской клиники Габия Томкуте.

Например, в этом году, в соответствии с коллективным договором Литовской национальной системы здравоохранения от 18 августа 2018 г. с января медработникам – врачам, медсестрам и другому персоналу – за работу должны были платить надбавки, которые должны расти пропорционально росту минимальной зарплаты. Однако Минздрав выделил на это деньги только с сентября. До этого увеличенные зарплаты врачам не платили.

Врачи Сантаришкской клиники в связи с этим обратились в комиссию по трудовым спорам – поступило больше 700 заявок, в суд обратились 7 профсоюзов врачей.

Информационное агентство BNS сообщало, что работники Сантаришкской клиники победили в борьбе за повышение зарплаты без суда, персоналу выплатили 8 млн. евро.

Однако, по сведениям Delfi, в результате Сантаришкская клиника, выплатив эти зарплаты и пеню, понесла дополнительный ущерб на сумму 9,1 млн. евро, самой больнице на выполнение обязательств деньги не были выделены.

Расходы Сантаришкской клиники увеличились и из-за пандемии, больше средств идет на лечение больных COVID-19. Все это привело к тому, что результат деятельности клиники за 8 месяцев этого года - со знаком минус, на счетах не осталось денег, такого не было за всю историю существования клиники.

Трудовая комиссия решает также вопросы, с которыми обратились врачи Паневежской республиканской больницы. Обещанные выплаты не получили и врачи в Кедайняе.

Сантаришкская клиника оказалась в затруднительном положение, поскольку не получила денег на обещанное повышение зарплат. С профсоюзами и Минздравом удалось договориться о том, что финансирование появится в июле, но и в июле обещанные деньги клиника не получила. Администрация больницы поняла, что если эти деньги платить за свой счет, то клинике грозит банкротство.

После обращения профсоюзов в комиссию по трудовым спорам больница выплатила деньги за свой счет, в результате денег на счету не осталось.

Администрация клиники обратилась в Государственную больничную кассу и Минздрав, но расходы им не возместили.

Мало того, Сантаришкская клиника с июля не получает и денег на надбавки за тестирование на COVID-19. Эти надбавки больница также оплачивает за свой счет. Надбавки врачам, работающим с больными COVID-19 пациентами, также выплачивают нерегулярно, с опозданием. Сейчас их еще не получили за сентябрь.

Томкуте считает, что и врачи, и Сантаришкская клиника - заложники принятых Минздравом и правительством решений. Врачи неоднократно обращались к президенту и в правительство, в парламентский Комитет по здравоохранению. Но ситуация не меняется.

Томкуте отметила, что сложившаяся ситуация демотивировала врачей. "Ковидный дух также был подкошен. Это скорее принципиальный вопрос - требование выплат, ведь мы на самом деле стояли и были там, где нужно, когда пришла пандемия, никто не ушел. Но через полгода, когда мы спросили, почему не получили надбавки, нам ответили: "Денег нет". Главное не то 50 или 100 евро, все упирается в отношение", - заметила она.

Министр здравоохранения Арунас Дулькис на вопрос о том, получит ли Сантаришкская клиника дополнительное финансирование, после того, как за свой счет выплатила деньги врачам, сначала сказал, что не в курсе подробностей. Позже сказал, что для решения проблемы простых механизмов нет.

"Мало только попросить денег, надо выяснить по каким причинам, из-за каких действий администрации образовался долг, а не так - взял и перевел", – сказал Delfi министр.

Портал интересовался ситуацией в других больницах. Выяснилось, что Каунасская клиника обязательство выполнила, ее бюджет остался положительным.

Клайпедская больница в этом национальном соглашении не участвовала.

Однако в других больницах, например, в Паневежской республиканской и Кедайняйской ситуация напоминает ту, с которой столкнулась Сантаришкская клиника. Обещанное финансирование не поступило, денег на надбавки нет. А работники обратились в комиссию по трудовым спорам.

Минздрав Литвы обещал Delfi позже прокомментировать ситуацию.

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