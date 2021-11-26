СОГГ зафиксировала еще один случай повреждения забора из колючей проволоки

За минувшие сутки на территорию Литвы из Беларуси не впустили 29 мигрантов, сообщает Служба охраны госграницы (СОГГ) Литвы.

Никого за минувшие сутки не приняли и по гуманитарным причинам.

С начала августа, когда границы были закрыты, в Литву не впустили 7425 нелегалов.

В четверг поздно вечером в Варенском районе литовские пограничники обнаружили поврежденное заграждение из колючей проволоки. Там же виднелись свежие следы, которые вели из Беларуси в Литву и назад.

Местность тщательно осмотрели кинологи с собакамиn, однако на территории Литвы ни следов, ни людей, ни вещей не обнаружили.

Предполагают, что люди, повредившие заграждение, побоялись идти вглубь Литвы и вернулись в Беларусь. Вскоре после этого пограничники заметили на белорусской стороне, недалеко от этого места нескольких человек у костра.

Ранее сообщалось, что в четверг в Медининкай во время проверки тягача с полуприцепом, в полуприцепе обнаружили четырех иракцев. Белорусские пограничники отказались принять их назад. По установленному порядку, подобные инциденты на границе решают уполномоченные обеих стран.

СОГГ Литы предложила провести такую встречу. В четверг она не состоялась, предполагается, что она пройдет 26 ноября.

Мигранты ночь провели на КПП в Мидининкай. В Беларусь вернули и водителя, который пытался провезти нелегалов.

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