В Купишкском районе врачам не удалось спасти жизнь водителя

ru.DELFI.lt

25 ноября, в 10.31 ч., в городке Субачюс (Купишкский район), был замечен съехавший с дороги автомобиль Nissan Micra, в машине находился водитель (1942 г.р.). На место происшествия вызвали врачей. Врачи реанимировали пострадавшего, но тщетно.

Подозревают, что причиной ДТП стали проблемы со здоровьем у водителя. Обстоятельства происшествия выясняются. Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!