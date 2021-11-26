Подозревают, что причиной ДТП стали проблемы со здоровьем у водителя. Обстоятельства происшествия выясняются.

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