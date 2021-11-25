Посольство Китая остановило выдачу виз в Литве

Китай с 25 ноября остановил выдачу виз в Литве, сообщает посольство.

Оно указало, что причина - техническая, однако это произошло на фоне кризиса в отношениях Литвы и Китая из-за связей Вильнюса с Тайванем.

"По техническим причинам с 25 ноября консульские услуги будут приостановлены, – сказано в сообщении. – О возобновлении услуг мы сообщим позже".

Китай на прошлой неделе официально снизил уровень своего представительства в Литве. Дипотношения понижены до уровня поверенного в делах. Это была реакция Китая на открытие представительства Тайваня в Вильнюсе.

Китай возмущен решением Литвы разрешить действовать представительству под именем Тайваня, в других странах представительства этого острова действуют под именем Тайбея.

Пекин обвиняет Вильнюс в подрыве суверенитета и территориальной целостности Китая, а также грубом вмешательстве в его внутренние дела.

Представительство Тайваня в Литве открылось в Вильнюсе 18 ноября.

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