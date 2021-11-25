Офис президента: в Литву прибывают генсек НАТО и председатель ЕК

В Литву прибывают генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и председатель Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен.

В воскресенье они встретятся с президентом Гитанасом Науседой, сообщило в четверг президентское ведомство.

С руководителями НАТО и ЕК будет обсуждаться ситуация с безопасностью в регионе, а также сложившаяся из-за организуемой режимом Александра Лукашенко гибридной атаки ситуация на границе Европейского союза и Беларуси.

Представитель президентского офиса Кристина Беликова информировала BNS, что руководители НАТО и ЕК прибудут в Литву в воскресенье, пробудут здесь один день, планируется пресс-конференция, однако подробная программа визита сейчас согласуется.

В этом году в Литву незаконно попало почти 4,2 тыс. мигрантов.

Вильнюс обвиняет минский режим в организации потоков мигрантов и называет это гибридной агрессией. В связи с этим в Литве была объявлена экстремальная ситуация.

В связи с тем, что на границе Беларуси с Польшей скопилось большое число нелегальных мигрантов, Сейм ввел на приграничных территориях Литвы на месяц чрезвычайное положение на месяц.

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