Глава МВД: не получивших убежище иракцев убеждают вернуться на родину добровольно

Иракских мигрантов, которым не было предоставлено убежище, убеждают вернуться в свою страну добровольно. Ведутся переговоры с Ираком, чтобы принять не только тех, кто согласился вернуться добровольно, но и всех собственных граждан, заявила министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте.

"Ирак - это страна, которая принимает только тех, кто хочет вернуться, и все учреждения в настоящее время усердно работают над тем, чтобы было принято решение, и когда человеку не предоставляется убежище, пытаются убедить таких лиц вернуться к себе домой, здесь нет никаких возможностей, чтобы они определились добровольно, этот вопрос будет поднят на самом высоком уровне", - заявила в четверг журналистам в Сейме А. Билотайте.

40 мигрантов, которые попали в Литву нелегально, уже получили окончательные судебные решения об отказе в предоставлении им убежища и должны быть депортированы в страны происхождения, но Министерство внутренних дел (МВД) отмечает, что это пока невозможно, поскольку большинство из упомянутых лиц - иракцы, и они добровольно не хотят уезжать на родину, а Ирак принимает репатриантов только добровольно.

Премьер-министр Ингрида Шимоните сказала, что "это сложный вопрос, но это не означает, что это конец истории".

"Возможно, мы можем убедить вернуться, и, каким-то образом договоримся с правительством, этот процесс длительный. Я бы не сказала, что это послание, в котором поставлена какая-то точка. Пока все, что нам известно, - это то, что им не предоставили убежище и пока они не выразили желания вернуться добровольно", - заявила премьер-министр журналистам в Сейме в четверг.

Министр внутренних дел также предоставила данные о том, что в Департамент миграции поступило около 200 заявлений от мигрантов, пересекщих литовскую границу. По словам А. Билотайте, 10 человек получили убежище на основании уже рассмотренных заявлений, еще около 26 человек, в основном граждане Афганистана, получили возможность жить в Литве по гуманитарным причинам.

Как сообщило во вторник МВД, более 320 мигрантов покинули страну или были депортировали из Литвы, еще почти 80 сами выразили желание покинуть Литву. Было получено 3161 ходатайство о предоставлении убежища, 2835 из которых уже рассмотрены.

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