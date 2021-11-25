Общественный транспорт Вильнюса не планирует возвращать бумажные билеты

Еще во время первого карантина в вильнюсских автобусах и троллейбусах были натянуты СТОП-ленты, которые отделяют водителя от пассажиров. Жители не могли пользоваться сидячими местами около кабины водителя. Недавно СТОП-ленты перенесли, но вот бумажные билеты возвращать по-прежнему не планируют, пишет madeinvilnius.lt.

СТОП-ленты перенесли для удобства пассажиров. Сейчас у пассажиров будет больше места, освободили 4-5 сидячих мест. В городском транспорте других городов Литвы СТОП-ленты не использовались.

"Поскольку водитель находится в закрытой кабине, он с пассажирами не контактирует, было решено убрать СТОП-ленты и освободить сидячие места", – сказала представитель компании "Услуги сообщения" Морта Бичкаускайте.

Кроме того, еще во время первого карантина в автобусах и троллейбусах перестали продавать одноразовые билеты. С тех пор прошло почти два года. Компания не планирует возвращаться к продаже бумажных билетов.

Напомним, что пассажиры могут приобрести билеты с помощью приложений m.Ticket и Trafi или пополнять "Карту вильнюсца" в физических местах или по интернету.

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