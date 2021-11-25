Налоговая инспекция разошлет жителям уведомления об уплате налога на недвижимость

Государственная налоговая инспекция Литвы (ГНИ) информирует, что 13 000 пользователей Mano VMI, получат сообщения о том, что они должны проверить стоимость своего недвижимого имущества. По предварительным данным, стоимость их имущества на данный момент превышает установленный размер (150 000 или 200 000 евро), поэтому до 15 декабря они должны заполнить налоговую декларацию (форма KIT715v.2) и заплатить налоги.

"По предварительным данным, в этом году 32 000 жителей декларируют около 13,5 млн. евро налогов на недвижимость. Это не окончательные данные, поскольку ГНИ ждет уточнений", – сказал заместитель главы ГНИ Мартинас Эндрияйтис, прибавив, что на данный момент налоги задекларировали 2400 жителей (1,2 млн. евро).

Напомним, что налог платят жители, чья недвижимость в общей сложности оценивается более чем в 150 000 евро (или 200 000 евро, если речь идет о многодетной семье).

Стоимость недвижимости можно найти на сайте Центра реестра по адресу недвижимости.

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