Коронавирус в Литве: 1853 новых случая и 19 смертей

За минувшие сутки в Литве было выявлено 1853 новых случая заражения коронавирусом, от этой болезни скончались 19 человек, сообщил в четверг Департамент статистики.

Среди умерших 13 человек были не привиты или привиты не полностью.

За минувшие сутки первой дозой вакцины был привит 2091 человек, полную схему вакцинации завершили 17 557 жителей.

В больницах сейчас проходят лечение 1393 пациента с COVID-19 - почти на пятьдесят меньше, чем сутками ранее, 131 из них находится в реанимации.

За минувшие сутки в стране выполнено 14,8 тыс. молекулярных (ПЦР) и 6,7 тыс. антигенных тестов на коронавирус.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей снизился и составил 919,1 случая. Этот показатель сокращается третью неделю подряд. Доля положительных тестов сократился до 9,8%.

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