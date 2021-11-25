"Delfi. Главное": что нужно знать о бустерной дозе, и будет ли наказан Лукашенко? Какие санкции и когда настигнут режим Лукашенко?

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С 17 ноября все совершеннолетние жители Литвы могут привиться бустерной дозой вакцины от коронавируса. Многие жители Литвы уже посетили центры вакцинации, другие собираются сделать это в ближайшее время.

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