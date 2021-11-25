В Литве с выходных снова похолодает

В Литву вернулось тепло, снег растаял. Последние островки снега смыл дождь. В ночь на четверг температура была выше нуля.

Днем ожидается 4–7, у моря 8–9 градусов тепла. Облачность снизится, поэтому местами появится солнце. Небольшой дождь пройдет лишь местами, в основном на севере страны. Усилится ветер, у моря его порывы достигнут 15 м/с.

В пятницу приблизится атмосферный фронт, который вытеснит тепло. Ночью будет от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла, у моря 4–6 градусов тепла. Днем будет 2–7 градусов тепла. Ночью на побережье Балтийского моря порывы ветра достигнут 15–18 м/с. Ожидаются осадки. ойдет дождь, местами мкрый снег.

В выходные похолодает, ожидаются смешанные осадки.

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